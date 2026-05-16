Moyen-Orient: Téhéran annonce discuter avec des pays européens pour franchir le détroit d'Ormuz

Ce qu'il faut retenir
► Le département d'État américain, à l'occasion d'une deuxième journée de pourparlers entre Israël et le Liban à Washington, a annoncé ce vendredi 15 mai la prolongation du cessez-le-feu de 45 jours entre les deux États du Proche-Orient. La délégation libanaise, selon un communiqué partagé par la présidence, a réagi en déclarant que « la mise en place d'un volet sécuritaire facilité par les États-Unis offre un répit essentiel à nos citoyens, renforce les institutions de l'État et ouvre la voie à une stabilité durable. »
► L'Iran a affirmé samedi 16 mai que des pays européens étaient en discussion avec Téhéran afin d'obtenir des autorisations pour franchir le détroit d'Ormuz, voie stratégique du commerce mondial de pétrole bloquée depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient.
► Au Liban, les frappes menées par l'armée israélienne se poursuivent depuis l'instauration du cessez-le-feu le 17 avril, notamment dans le sud du pays, bastion du Hezbollah. Les multiples violations de la trêve par Israël et le Hezbollah ont fait plus de 400 morts en près d'un mois.
► Le département d'État américain, à l'occasion d'une deuxième journée de pourparlers entre Israël et le Liban à Washington, a annoncé ce vendredi 15 mai la prolongation du cessez-le-feu de 45 jours entre les deux États du Proche-Orient. La délégation libanaise, selon un communiqué partagé par la présidence, a réagi en déclarant que « la mise en place d'un volet sécuritaire facilité par les États-Unis offre un répit essentiel à nos citoyens, renforce les institutions de l'État et ouvre la voie à une stabilité durable. »
► L'Iran a affirmé samedi 16 mai que des pays européens étaient en discussion avec Téhéran afin d'obtenir des autorisations pour franchir le détroit d'Ormuz, voie stratégique du commerce mondial de pétrole bloquée depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient.
► Au Liban, les frappes menées par l'armée israélienne se poursuivent depuis l'instauration du cessez-le-feu le 17 avril, notamment dans le sud du pays, bastion du Hezbollah. Les multiples violations de la trêve par Israël et le Hezbollah ont fait plus de 400 morts en près d'un mois.
Autres articles
-
Les États-Unis annoncent la prolongation de 45 jours du cessez-le-feu entre Israël et le Liban
-
Sommet Chine-États-Unis: Xi Jinping prévient Donald Trump d'un risque de «conflit» sur Taïwan
-
RDC: aux États-Unis, une proposition de loi pour sanctionner les saboteurs des accords de Washington
-
Moyen-Orient: nouvelle frappe israélienne sur l'autoroute au sud de Beyrouth
-
"Nous sommes des citoyens" : la passe d’armes par médias interposés entre Kylian Mbappé et Jordan Bardella