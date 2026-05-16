Moyen-Orient: Téhéran annonce discuter avec des pays européens pour franchir le détroit d'Ormuz

Ce qu'il faut retenir

► Le département d'État américain, à l'occasion d'une deuxième journée de pourparlers entre Israël et le Liban à Washington, a annoncé ce vendredi 15 mai la prolongation du cessez-le-feu de 45 jours entre les deux États du Proche-Orient. La délégation libanaise, selon un communiqué partagé par la présidence, a réagi en déclarant que « la mise en place d'un volet sécuritaire facilité par les États-Unis offre un répit essentiel à nos citoyens, renforce les institutions de l'État et ouvre la voie à une stabilité durable. »



► L'Iran a affirmé samedi 16 mai que des pays européens étaient en discussion avec Téhéran afin d'obtenir des autorisations pour franchir le détroit d'Ormuz, voie stratégique du commerce mondial de pétrole bloquée depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient.



► Au Liban, les frappes menées par l'armée israélienne se poursuivent depuis l'instauration du cessez-le-feu le 17 avril, notamment dans le sud du pays, bastion du Hezbollah. Les multiples violations de la trêve par Israël et le Hezbollah ont fait plus de 400 morts en près d'un mois.