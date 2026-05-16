Foot : Manchester City domine Chelsea et remporte la Coupe d'Angleterre

Manchester City a remporté son 2e titre de l'année, le 20e de l'ère Pep Guardiola, en battant Chelsea 1-0 en finale de la Coupe d'Angleterre à Wembley. L'unique buteur se nomme Antoine Semenyo.



L'entraîneur espagnol et son armada, déjà sacrés en mars en Coupe de la Ligue aux dépens d'Arsenal, privent au passage Chelsea du billet qualificatif pour la Ligue Europa alloué au vainqueur de la "Cup". Les Blues risquent de ne pas jouer de compétition européenne la saison prochaine puisque leur actuelle 9e place en Premier League, à 2 journées de la fin, ne leur permet pas.



Manchester City remet la main sur la Coupe d'Angleterre trois ans après sa dernière victoire dans la compétition, et après deux échecs successifs en finale des éditions 2024 (Manchester United) et 2025 (Crystal Palace).



Il s'agit du 20e titre gagné par l'entraîneur Pep Guardiola avec Manchester City, le 2e de la saison après la Coupe de la Ligue gagnée face à Arsenal en mars. La disette nationale de Chelsea se prolonge avec cette 4e finale de "Cup" perdue, après 2020, 2021 et 2022. Le dernier titre des Londoniens en Angleterre remonte à 2018, dans cette même compétition.





Avec Rts.ch