Foot : Manchester City domine Chelsea et remporte la Coupe d'Angleterre

Manchester City a remporté son 2e titre de l'année, le 20e de l'ère Pep Guardiola, en battant Chelsea 1-0 en finale de la Coupe d'Angleterre à Wembley. L'unique buteur se nomme Antoine Semenyo.
L'entraîneur espagnol et son armada, déjà sacrés en mars en Coupe de la Ligue aux dépens d'Arsenal, privent au passage Chelsea du billet qualificatif pour la Ligue Europa alloué au vainqueur de la "Cup". Les Blues risquent de ne pas jouer de compétition européenne la saison prochaine puisque leur actuelle 9e place en Premier League, à 2 journées de la fin, ne leur permet pas.
Manchester City remet la main sur la Coupe d'Angleterre trois ans après sa dernière victoire dans la compétition, et après deux échecs successifs en finale des éditions 2024 (Manchester United) et 2025 (Crystal Palace).
Il s'agit du 20e titre gagné par l'entraîneur Pep Guardiola avec Manchester City, le 2e de la saison après la Coupe de la Ligue gagnée face à Arsenal en mars. La disette nationale de Chelsea se prolonge avec cette 4e finale de "Cup" perdue, après 2020, 2021 et 2022. Le dernier titre des Londoniens en Angleterre remonte à 2018, dans cette même compétition.
Avec Rts.ch
L'entraîneur espagnol et son armada, déjà sacrés en mars en Coupe de la Ligue aux dépens d'Arsenal, privent au passage Chelsea du billet qualificatif pour la Ligue Europa alloué au vainqueur de la "Cup". Les Blues risquent de ne pas jouer de compétition européenne la saison prochaine puisque leur actuelle 9e place en Premier League, à 2 journées de la fin, ne leur permet pas.
Manchester City remet la main sur la Coupe d'Angleterre trois ans après sa dernière victoire dans la compétition, et après deux échecs successifs en finale des éditions 2024 (Manchester United) et 2025 (Crystal Palace).
Il s'agit du 20e titre gagné par l'entraîneur Pep Guardiola avec Manchester City, le 2e de la saison après la Coupe de la Ligue gagnée face à Arsenal en mars. La disette nationale de Chelsea se prolonge avec cette 4e finale de "Cup" perdue, après 2020, 2021 et 2022. Le dernier titre des Londoniens en Angleterre remonte à 2018, dans cette même compétition.
Avec Rts.ch
Autres articles
-
48 équipes, 12 groupes, 24 qualifiés : la CAF dévoile le format des éliminatoires de la CAN 2027
-
Lutte : le combat royal Sa Thiès-Siteu ficelé par Albourakh et programmé pour janvier 2027
-
MMA : Oumar Kane « Reug Reug » perd son titre mondial face à Anatoly Malykhin à Bangkok
-
Coupe du monde 2026 : la liste officielle des 26 joueurs de la Côte d’Ivoire connue, avec Nicolas Pépé et Elye Wahi
-
Sénégal : la Ligue de football professionnel veut «éradiquer» le mysticisme dans les stades et menace de sanctions