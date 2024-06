Collectivités territoriales : une marche nationale prévue le mercredi 26 juin prochain

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales ont encore remis ça. En mouvement depuis plusieurs mois, les syndicalistes ont, de nouveau, décrété une grève de 120 heures à compter du lundi 10 juin 204, renouvelable chaque semaine jusqu’à satisfaction. Ils annoncent une grève nationale à Dakar et dans toutes les capitales départementales le mercredi 26 juin 22024 à partir de 10 heures avec remise de mémorandum aux préfets.



Dans un communiqué, l’intersyndicale s’est adressée à leur ministre de tutelle Moussa Bala Fofana. « L’intersyndicale, toujours ancrée dans ses principes et soucieuse de la stabilité sociale dans notre pays et au respect des droits des populations, reste ouvert à toutes négociations tendant à décrisper cette crise dans le respect des lois et règlements de la République », lancent les syndicalistes.