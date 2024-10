Collège du Sine : l'établissement autorise les élèves voilées à réintégrer l'école

Après la bourrasque l'heure est au beau temps. L'incident survenu hier lundi 14 au collège du Sine à Fatick (centre du pays) a finalement trouvé une issue heureuse. Ce dénouement, d'après le communiqué du Collège est à l'avantage de toutes les parties. Dans le communiqué en date de ce mardi 14, signé Frère Patrice MBENGUE Principal du Collège du Sine; il est indiqué : " le Collège du Sine tient à informer les parents d'élèves, les autorités éducatives, ainsi que l'ensemble de la communauté scolaire que les élèves dont l'accès au collège a été interdit le lundi 14 octobre 2024 concernant le port du voile par certains élèves sont désormais autorisés en classe".



Au-delà, le communiqué a tenu à faire part de l'heureux dénouement de la situation qui a prévalu ce lundi 14 au Collège du Sine. "Nous tenons à rassurer que la situation est désormais sous contrôle et que la majorité des élèves concernés ont repris les cours dès ce matin, mardi 15 octobre 2024, dans le calme et la sérénité. Nous invitons par ailleurs les élèves qui n'ont pas encore repris les cours à rejoindre leurs camarades dès demain, afin que leur scolarité puisse se poursuivre dans les meilleures conditions", a réaffirmé le principal de l'établissement.



La journée du lundi 14 a été émaillée par des évènements malheureux qui ont mis le Collège du Sine devant la scène. A rappeler qu'un certain nombre d'élèves a été interdit d'accès à l'établissement pour port du voile. "Cependant, compte tenu des principes directeurs des règlements intérieurs des établissements publics et privés d'éducation et de formation, le Collège du Sine regrette profondément la tournure des événements et présente ses sincères excuses aux familles et aux élèves", a reconnu le principal du collège.



A terme, le collège du Sine a réaffirmé "son engagement à oeuvrer pour la réussite de tous les élèves et à maintenir un cadre scolaire harmonieux, propice aux apprentissages et au bien-être de chacun.."