Commémoration de la disparition du Président Mamadou Dia : Aminata Touré rend un vibrant hommage

« Je rends un hommage appuyé au Président Mamadou Dia, une figure emblématique de notre histoire politique et un modèle d’intégrité et de vision pour le Sénégal », a déclaré Aminata Touré.



Ancienne membre du Bureau Politique du Mouvement pour le Socialisme et l’Unité (MSU), Aminata Touré a souligné l’importance des valeurs portées par Mamadou Dia tout au long de sa carrière politique. Selon elle, ses principes et son dévouement continuent d’inspirer des générations.



Dans son message, l’ancienne Garde des Sceaux a également exprimé un souhait pour l’avenir du pays : « Que son héritage serve de boussole pour bâtir un Sénégal juste et solidaire. »



Ce témoignage de reconnaissance envers Mamadou Dia rappelle l’impact durable de son engagement et de ses contributions au développement socio-politique du Sénégal, une inspiration pour les leaders d’aujourd’hui et de demain.



Président du Conseil de 1957 à 1962, Mamadou Dia est l'un des principaux protagonistes de la crise politique de décembre 1962 qui l'oppose à Léopold Sédar Senghor.