Commémoration du naufrage du bateau le Joola : les familles des victimes étalent un chapelet de doléances

Le 22eme anniversaire du naufrage du bateau le Joola jugé comme étant la plus grande tragédie maritime de l’histoire de l’humanité a été célébrée ce jeudi 26 septembre à Ziguinchor. La cérémonie s’est tenue sous la présence de 5 ministres.Prenant la parole, le président de l’Association Nationale des Familles des Victimes et Rescapés du Joola Boubacar Ba et la représentante des pupilles de la nation Binta Gassama, ont égrené un chapelet de doléances.« La justice et la vérité pour le Joola », est le thème choisi pour cette 22eme anniversaire par les pupilles de nation autrement dit les enfants qui ont perdu leur parents dans ce naufrage. Binta Gassama explique le choix de cette thématique par la transition annoncée et matérialisée lors de l'an 21 du naufrage du Joola, et qui a donné suite à la 1ère assemblée générale pour le passage du témoin aux orphelins », dit-il. Notons que l’Association Nationale des Familles des Victimes Rescapés du Joola ( ANFVR/J) a comme présidente Angèle Boissy.La représentante des pupilles demande une exposition des ossements dans le musée-mémorial le Joola pour permettre à ce monument d'assurer « sa fonction primordiale », relate Binta Gassama.Pour sa part, Boubacar Ba qui a prononcé le discours des familles des victimes est revenu sur la nécessité de déclarer férié le 26 septembre, pour une réelle introspection. M. Ba a posé sur la table la question du renflouement du bateau. Au nom des familles des victimes, Boubacar Ba a demandé la construction d'une stèle à la Place du Souvenir à Dakar, et qui portera le nom de toutes les victimes du naufrage le Joola. La stèle dont la première pierre a été posée par Me Abdoulaye Wade, ancien Président de la République, il y a 12 ans. Ce dernier affirme qu'il est temps que justice soit faite. Il a aussi proposé la mise en place la Fondation le Joola.En réponse aux doléances des familles des victimes du naufrage du bateau le Joola, le ministre des Forces armées qui a présidé cette cérémonie a rassuré que, « toutes les doléances seront étudiées avec toute l'attention requise dans le respect des dispositions réglementaires ». Sur l'ouverture du musée-mémorial bateau le Joola, le ministre avance que celle-ci manifeste la volonté politique de l'État d'ancrer « le souvenir du naufrage dans notre mémoire collective, et d'en faire un levier dans la consolidation de la cohésion nationale ».Pour rappel, le navire qui assurait la navette entre Ziguinchor, ( Sud du Sénégal) et Dakar avait chaviré le 26 septembre, il y a 22 ans, aux larges des côtes gambiennes. Près de 2000 morts et quelques rescapés ont été enregistrés. Depuis lors, cette tragédie est commémorée.. Cette édition a été marquée par la mise en service du musée-mémorial « le Joola ».