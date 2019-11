Commissariat central: Ousmane Sonko arrive et repart sans voir Guy Marius Sagna et Cie

Comme annoncé, il y a quelques instants sur votre site PressAfrik, le leader de Pastef Les Patriotes s'est rendu vers 15 heures au Commissariat central de Dakar pour rendre visite aux neufs manifestants arrêtés vendredi devant le palais de la République, alors qu'ils marchaient contre la hausse des prix de l'électricité.



Ousmane Sonko, qui était accompagné de sa garde rapprochée, a été accueilli sur place par quelques militants. A sa sortie du Commissariat, il a avoué n’avoir pas pu voir Guy Marius Sagna et ses camarades. Mais que les avocats de ces derniers lui avaient donné des assurances quant à leur bonne forme. "J'ai pas pu les voir directement. Puisque le commissaire m'a signifié que seuls leurs conseils pouvaient les voir. Mais j'ai eu les assurances des avocats qui sont là-bas et du commissaire sur leur état de forme", a-t-il confié aux journalistes sur place.



Sur le motif de leur arrestation et de leur détention, Ousmane Sonko de dégager en touche: "c'est des enfantillages. On ne peut pas au 21e siècle arrêter des gens parce qu'ils marchent pacifiquement dans la ville. Il n'y avait aucun risque en quoi que ce soit".



Le député, qui est aussitôt retourné à l'Assemblée nationale pour continuer sa participation aux plénières dit espérer que Guy Marius et ses camarades seront libérés en début de semaine. Néanmoins, il conseille aux Sénégalais de rester vigilants.