Compagnie générale immobilière du Sahel : Abdou Khafor Touré démis de ses fonction de DG

Le Conseil d'administration de la compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS SA) a mis un terme aux fonctions de directeur général deMonsieur Abdou Khafor Touré. Mais, il reste tout de même administrateur de la société. L'information est du principal concerné. Qui à travers son compte sur le réseau social X l'a porté au grand public. "Dans la courtoisie et l'élégance, le Conseil d'administration de la CGIS SA a mis fin à mes fonctions de DG, ce mercredi 22 mai 2024, tout en me gardant comme administrateur de la société", a dit en substance monsieur Touré.



Par ailleurs, le tout nouveau ex-directeur général de la CGIS SA a tenu à remercier Macky Sall de lui avoir donné l'occasion de servir son pays, notamment dans le secteur de l'immobilier.



A terme, monsieur Touré a tenu à remercier ses collaborateurs et sa famille pour la collaboration et le soutien.