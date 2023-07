Concert casserole: Sonko exprime son "émotion" et sa "gratitude" au peuple sénégalais

Au lendemain du concert de casseroles et de klaxons, l'opposant Ousmane Sonko a exprimé son "émotion" et sa "gratitude" au peuple sénégalais qui lui a témoigné et gratifié, durant ces 48 dernières heures, de sa profonde affection.



« Je voudrais exprimer toute mon émotion et ma gratitude à ce formidable PEUPLE sénégalais, qui m'a témoigné et gratifié, durant ces quarante-huit (48) dernières heures, de sa profonde affection », a dit Sonko sur facebook.



« Quarante-huit (48) heures durant lesquelles vous avez fortement réitéré, au-delà de ma personne, votre vif attachement au projet que nous nourrissons ensemble pour le Sénégal et l'Afrique, avec, en apothéose, ce sublime concert de casseroles sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora », a ajouté le candidat déclaré.



Sonko a félicité la diaspora (Pastef France hier après-midi avec une belle mobilisation, Pastef USA hier soir, Pastef Canada qui arrive ce 21 juillet, ...) qui, en un temps record, s'active pour organiser des rassemblements exceptionnels, pour acter notre investiture comme candidat à l'élection présidentielle de février 2024.



« Et, au-delà, j'aimerais également remercier nos amis panafricains pour leur soutien et leurs marques de sympathie. Ensemble, rien ni personne ne peut entraver notre marche vers le changement tant attendu», a-t-il conclu.



Rappelons que le concert de casserole et de klaxon a bien été suivi samedi soir. Dans plusieurs quartiers de la capitale sénégalaise, les bruits de casserole, de klaxon de véhicules ou de moto retentissaient partout.