Concertation nationale pour la réforme du service public : lancement officiel sous l’égide du ministre Olivier Boucal

Ce programme, qui s’inscrit dans une dynamique de modernisation et de renforcement des institutions publiques, vise à engager une large réflexion sur l’avenir du service public sénégalais. Il en prend en compte les attentes des citoyens et les enjeux de développement. Le ministre Olivier Boucal, lors de son discours inaugural, a souligné l'importance de cette réforme pour améliorer l'efficacité, la transparence et la proximité des services publics avec les populations.



L'un des moments forts de la cérémonie a été la tenue d'un panel de haut niveau. Où plusieurs experts ont partagé leurs réflexions sur les défis et les opportunités liés à la réforme du service public. Parmi les intervenants prestigieux, le Professeur Souleymane Bachir Diagne, philosophe a pris part à cette discussion, offrant une perspective éclairée sur les réformes nécessaires pour moderniser l’administration publique et la rendre plus inclusive et accessible à tous les citoyens.



Les concertations nationales, de l'avis du ministre Olivier Boucal visent à rassembler des acteurs de tous horizons, responsables gouvernementaux, experts, société civile et partenaires techniques afin d’élaborer des propositions concrètes et adaptées aux besoins du Sénégal d’aujourd’hui. Selon, toujours Monsieur Boucaal, l’objectif est de bâtir "un service public plus réactif, plus performant et plus proche des préoccupations quotidiennes des Sénégalais". La réforme prendra en compte la digitalisation des services, la simplification des démarches administratives et la formation des agents publics, en ligne avec les normes de bonne gouvernance.