Concours général 2024 : les portraits des deux étoiles de l'excellence académique sénégalaise

Le Concours Général 2024 a été marqué par les brillants succès de deux élèves exceptionnels : Zeinab Dienne Sambe et Ahmadou Bachir Touré. Dans leur domaine respectif, ils ont su faire preuve d'une excellence académique remarquable, incarnant la jeunesse sénégalaise prometteuse et talentueuse.



Zeinab Dienne Sambe passionnée des Sciences et des Mathématiques



À seulement 16 ans, Zeinab Dienne Sambe s'est imposée comme l'une des meilleures élèves du Concours Général 2024. En Première S1 aux Cours privés Racine School de Guédiawaye, elle a remporté le 1er prix en Mathématiques et le 1er prix en Sciences physiques. Son parcours académique est ponctué de distinctions, depuis ses débuts à l'École privée Franco-arabe La Maison de la Sagesse de Castor jusqu'à ses études secondaires à Racine School. Zeinab s'est toujours distinguée par ses performances exceptionnelles, ayant été sacrée Miss Maths académique dès la classe de quatrième.



Son intérêt pour les sciences et les mathématiques est nourri par des enseignants dévoués qui ont su éveiller en elle une véritable passion. Zeinab Dienne Samb est non seulement reconnue pour son excellence académique, mais aussi pour ses valeurs de responsabilité et son ancrage religieux fort, inculqués par son éducation franco-arabe. Elle envisage de poursuivre une carrière dans des domaines techniques tels que les télécommunications, le génie civil, ou encore les métiers du pétrole et du gaz, où elle pourra mettre à profit ses compétences et ses connaissances.



Ahmadou Bachir Touré en marche vers l'excellence



Ahmadou Bachir Touré, âgé de 18 ans, a quant à lui dominé les épreuves d'Histoire et de Géographie du Concours Général 2024, remportant les premiers prix dans ces deux disciplines. Élève en Terminale S1 au prestigieux Prytanée Militaire Charles N'Tchoréré de Saint Louis, Ahmadou a su maintenir une régularité académique impressionnante tout au long de son parcours. Son entrée au Prytanée Militaire en 2017, après un concours d'entrée sélectif, marque le début de son chemin vers l'excellence.



Inspiré par un cousin, Ahmadou a su s'adapter à la rigueur de la vie militaire tout en excellant dans ses études. Ses succès précédents, notamment en citoyenneté et sciences physiques, témoignent de son engagement et de son amour pour la recherche et la culture générale. Aspirant à se spécialiser en informatique et en intelligence artificielle, Ahmadou voit en cette discipline une clé pour la souveraineté technologique du Sénégal. Ses enseignants louent sa persévérance, sa politesse et son amour pour l'apprentissage, des qualités qui lui promettent un avenir brillant.



**Deux Destins, Une Même Quête d’Excellence**



Zeinab et Ahmadou, bien que suivant des trajectoires académiques distinctes, partagent un même engagement envers leurs études et une passion pour l'excellence. Leurs succès au Concours Général 2024 ne sont pas seulement des témoignages de leurs compétences, mais aussi des symboles de l'avenir prometteur du Sénégal. Leur dévouement et leur ambition incarnent l'esprit du Concours Général : un véritable tremplin pour les talents qui sauront, à leur tour, contribuer au développement et au rayonnement du pays.