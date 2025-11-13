Concours national des métiers : les 15 finalistes de Kolda dévoilés

Les résultats du concours national sur les métiers ont été officiellement proclamés ce jeudi 13 novembre à Kolda, où les candidats ont composé dans cinq filières : électricité, construction métallique, transformation des produits agroalimentaires, restauration et couture. Au total, 15 finalistes ont été retenus pour représenter la région lors de la finale nationale prévue en avril 2026 à Dakar.



Présent à la cérémonie, Ndiogou Séne, conseiller technique du ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et technique, a souligné l’importance de cette compétition dans la dynamique des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Selon lui, l’initiative vise à accompagner les jeunes vers l’emploi, tout en contribuant à la capitalisation et à l’héritage de cet événement mondial qui sera célébré pour la première fois en Afrique et au Sénégal.



« Ce concours sur les métiers vise à promouvoir la formation professionnelle, magnifier l’excellence et couronner les talents locaux », a précisé M. Séne, rappelant que le développement des compétences constitue un levier essentiel pour l’insertion des jeunes.



Parmi les lauréats, Asmao Badji s’est particulièrement illustrée en décrochant la première place dans la filière transformation des produits agroalimentaires. Très émue, elle a exprimé sa fierté d’avoir franchi cette étape décisive : « Je me sens honorée d’avoir réussi. J’aimerais maintenant être davantage accompagnée pour mieux me préparer à la finale nationale », a-t-elle confié.



Avec la sélection de ces finalistes, Kolda confirme son engagement à valoriser les métiers et à encourager l’excellence dans la formation professionnelle, dans un contexte où les JOJ 2026 apparaissent comme une opportunité unique pour la jeunesse sénégalaise.