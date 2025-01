Concurrence déloyale : les chauffeurs de taxis annoncent un grand rassemblement le 25 janvier

Après deux jours de port de brassards rouges, le Regroupement des Taxis Urbains du Sénégal annonce un grand rassemblement prévu le 25 janvier 2025 sur l’esplanade du stade Léopold Sédar Senghor. Cette mobilisation s’inscrit dans leur plan d’action visant à dénoncer la concurrence déloyale des multinationales opérant dans le secteur du transport.



« Nous ne pouvons pas rester inactifs face aux nombreuses difficultés que nous rencontrons. C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser un rassemblement de grande envergure le 25 janvier au stade Léopold Sédar Senghor. L’objectif est de pousser les autorités à prendre des mesures concrètes pour résoudre nos problèmes », a déclaré Malick Diop, secrétaire général du regroupement.



Les chauffeurs de taxis envisagent également des actions plus fermes si leurs revendications ne sont pas entendues. « Passer à la vitesse supérieure, c’est prendre des mesures radicales. Nous avons la capacité de ralentir le système de transport et de perturber considérablement l’économie du Sénégal. Cependant, nous privilégions le dialogue, car nous sommes des légalistes. Si rien n’est fait, nous serons contraints d’agir de manière plus drastique », a averti Malick Diop.



Le mécontentement des transporteurs se concentre particulièrement sur les applications de Véhicules de Transport avec Chauffeur (VTC), accusées de concurrence déloyale. Ils demandent une réglementation stricte du secteur pour rétablir l’équilibre.



« Les chauffeurs de taxis n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins ni à entretenir leurs véhicules. L’impact de la présence des multinationales sur notre secteur est immense. Nous peinons à gagner notre vie dans ce système de transport déséquilibré », a-t-il ajouté.