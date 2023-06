Condamnation Sonko : Khalifa Sall dénonce et appelle à la « mobilisation de tous les citoyens »

Les protestations de la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko se poursuivent. L’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall « dénonce fermement cette parodie de justice et appelle à la mobilisation de tous les citoyens pour le respect du droit et des valeurs démocratiques ».



« Le verdict rendu par la chambre criminelle dans le procès du leader du parti PASTEF, révèle, une nouvelle fois, la transformation de la justice en un outil de manipulation politique. La condamnation de Ousmane SONKO à deux ans de prison ferme, malgré l’acquittement pour les faits de viol et menaces de mort, est une nouvelle manœuvre judiciaire dont le but ultime est de perpétuer le processus d’élimination d’adversaires politiques », a réagi Khalifa Sall sur Twitter.



« Nous devons en finir, définitivement, avec ces dérives qui soulèvent de sérieuses questions quant à l'intégrité de notre démocratie. Je dénonce, fermement, cette parodie de justice et appelle à la mobilisation de tous les citoyens pour le respect du droit et des valeurs démocratiques », a-t-il ajouté.



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse de Dakar.