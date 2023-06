Condamnation de Sonko : Le Grand Parti dénonce et appelle à la mobolisation

Le Bureau politique du Grand Parti dénonce avec la dernière énergie la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux (2) ans de prison ferme. Malick Gackou et cie parlent de sentence inique et totalement injustifiée. Et souligne une tentative de liquidation de l’opposant sénégalais.



« Cette sentence est le reflet d'une volonté délibérée de l'écarter de la course à la présidentielle de février 2024 »peut-on lire sur



Le Grand Parti appel à la responsabilité des forces vives pour le rétablissement de ses droits inaliénables et pour la survie de la démocratie du Sénégal, « aucune ambition ne serait altérer ».

Le Parti ses militants à se mobiliser pour défendre les intérêts supérieurs de la nation.

« Face à cette situation nous demandons à tous nos militants et sympathisants de rester mobiliser pour la défense de la République et des intérêts supérieurs de la nation »

Le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse de Dakar