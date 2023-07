Conférence sur l'égalité des genres à Kigali : Macky plaide pour la gratuité ders serviettes hygiéniques

Le président de la République, Macky Sall, a pris part à la Conférence sur l’égalité des genres qui s’est tenue hier, lundi, à Kigali, au Rwanda. Lors de son discours, le chef de l’Etat sénégalais a lancé un défi à son homologue Paul Kagamé pour la gratuité ou au moins la défiscalisation des serviettes hygiéniques. A l'occasion, il a exposé les avancées notées dans l’autonomisation des femmes au Sénégal.



« Sur les politiques publiques, nous mettons en moyenne dans le budget 100 millions de dollars sur les financements directs, compte non tenu de toutes politiques de promotion, notamment en matière de santé. Je peux citer notamment les gratuités sur les traitements des cancers féminins…et bien d’autres politiques qui sont réservées aux femmes », a déclaré Macky Sall.



Qui a lancé un défi au Président rwandais Paul Kagamé. «Un challenge », dit-il, « pour qu’ensemble, nous travaillons à l’échelle de l’Afrique pour que les services hygiéniques soient gratuites, du moins qu’elles soient défiscalisées de façon à les rendre accessibles à toutes les filles et à toutes les femmes du continent et peut être dans le monde ».



Le chef de l’Etat sénégalais, qui a été fortement ovationné à la fin de son discours, a mis l’accent sur la place primordiale de la femme dans le monde. « On ne peut pas parler de progrès des femmes dans nos sociétés. Le défi chez nous, comme un peu partout en Afrique, ce sont les mentalités qui doivent évaluer. La femme est l’égale de l’homme. Sans homme, la femme ne peut pas évoluer. Donc, il faut que les deux avancent ensemble et avance au même rythme », a plaidé M. Sall.



La conférence sur l’égalité des genres a vu hier la participation de 6000 personnes à Kigali.