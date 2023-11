Conflit Israël vs Palestine : les médiateurs s'activent pour prolonger la trêve

La trêve entre Israël et le Hamas a enregistré ce mercredi son sixième jour avec un nouvel échange attendu d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens, alors que les médiateurs internationaux multiplient les efforts pour obtenir un cessez-le-feu durable.

Le gouvernement israélien a reçu la liste des otages que le Hamas doit libérer ce mercredi, selon les médias israéliens. Mardi 28 novembre, un cinquième groupe de douze otages – dix Israéliens et deux Thaïlandais – a été libéré par le Hamas dans la soirée. En échange, Israël a libéré 30 prisonniers palestiniens.



Après les libérations du 24 novembre (24 libérations), du 25 novembre (17 libérations), du 26 novembre (17 libérations) et du 27 novembre (11 libérations) et du 28 novembre (12 libérations), il reste 158 personnes retenues par le Hamas. De son côté, Israël a libéré 180 prisonniers palestiniens depuis le 24 novembre.