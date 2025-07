Madiambal Diagne réagit après son audition : « L’acharnement n’a pas porté ses fruits »

Le journaliste Madiambal Diagne est sorti libre après son audition ce mardi 8 juillet, par les enquêteurs de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Dans un message publié sur sa page Facebook, l’ancien patron du groupe Avenir Communication a tenu à exprimer sa gratitude envers ses soutiens, tout en dénonçant ce qu’il considère comme une « campagne d’acharnement contre sa personne ».



« Je tiens à remercier tous mes soutiens, parents, amis et confrères au Sénégal comme à l'étranger. Un nouveau coup dans l'acharnement contre ma personne n'aura pas porté les fruits escomptés », a-t-il écrit.



Madiambal Diagne en a également profité pour saluer l’engagement de ses avocats : « Je remercie du fond du cœur mes avocats, Me Basse, Me Sall, Me Diagne et Me Sène », a conclu l’ancien président de l'Union internationale de la presse francophone (UPF).