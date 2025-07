Décès Diogo Jota : les premières révélations de l’enquête dévoilées

Un peu moins d’une semaine après le tragique accident de voiture qui a coûté la vie au footballeur portugais de Liverpool Diogo Jota et à son frère, les premiers résultats de l’enquête semblent indiquer que la vitesse excessive du véhicule est à l’origine du drame.



Le rapport d’expertise est toujours « en cours » et se penchera notamment sur « les marques laissées » par l’une des roues du véhicule, mais « tout tend vers un grand excès de vitesse par rapport à la limite autorisée sur la route », indique la Guardia Civil ce mardi.



Selon toute vraisemblance, Diogo Jota était au volant de la voiture au moment de l’accident survenu dans la nuit du 25 au 26 juin. L’international portugais, âgé de 28 ans, son frère cadet André, 25 ans, lui aussi footballeur professionnel en deuxième division portugaise, sont morts dans cet accident sur une autoroute de la province de Zamora, dans le nord-ouest de l’Espagne. Les deux frères étaient déjà décédés à l’arrivée des secours.



Une Lamborghini de location

Leur véhicule, une Lamborghini Huracan de location selon des médias portugais, a fait une « sortie de route » avant de prendre feu, avait précisé la garde civile, un équivalent de la gendarmerie, au lendemain de l’accident. Diogo Jota, qui s’était marié une dizaine de jours avant l’accident avec sa compagne de longue date et mère de ses trois enfants, devait se rendre vers Liverpool en ferry depuis Santander, dans le nord de l’Espagne, quand il a eu son accident. Il lui avait en effet été déconseillé de prendre l’avion en raison d’une récente opération à un poumon.



Les obsèques des deux frères ont eu lieu samedi à Gondomar, près de Porto, dans le nord du Portugal. Après plusieurs saisons passées à Wolverhampton, Diogo Jota avait été transféré en 2020 à Liverpool contre 49 millions d’euros. Il avait joué depuis un rôle central dans les succès engrangés par les Reds, dont le titre de champion d’Angleterre la saison passée.





