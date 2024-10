Conflit dans l’est de la RDC: peut-être un accord en vue pour neutraliser les FDLR

A propos du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), la cinquième réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation de l’Angola, s’est achevée, dans la nuit de samedi à ce dimanche 13 octobre, à Luanda. Contrairement à la session précédente, celle-ci s’est déroulée dans un climat plus détendu, selon des sources de la médiation.

RFI

