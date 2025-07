Bracelet électronique contesté : le parquet financier veut voir les frères de Farba Ngom en prison

Le placement sous bracelet électronique d’Ismaïla et Birane Ngom, deux frères de l’homme politique Farba Ngom, ne satisfait pas le parquet financier, qui réclame leur incarcération.



Le parquet a tout bonnement fait appel de l’ordonnance du juge d’instruction du premier cabinet financier, qui avait choisi de placer les deux mis en cause sous régime de surveillance électronique plutôt qu’en détention préventive.



Soupçonnés de transactions financières suspectes, notamment un virement de 4 milliards Fcfa en provenance du Trésor public, en juin 2022, les frères de Fraba ont été inculpés pour des faits d'association de malfaiteurs en bande criminelle organisée, complicité d'escroquerie suer des derniers publics, blanchiment capitaux, et abus de biens sociaux.



L’affaire a été plaidée hier devant la Chambre d’accusation financière, qui a mis le dossier en délibéré pour le 23 juillet prochain. Lors de la même audience, les avocats de Farba Ngom ont défendu deux requêtes, dont l’une vise l’annulation de la procédure ayant conduit leur client en détention. Le délibéré sur ces demandes est également attendu pour la même date.