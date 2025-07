Est de la RDC: des attaques du M23 malgré l'accord à Washington

Selon un communiqué des forces armées de la RDC, une première incursion de l’AFC/M23 est intervenue le 12 juillet puis le 14 dans le territoire de Kalehe au Sud-Kivu. Ce même lundi, ce sont ensuite des positions dans le Masisi qui ont été attaquées, affirment les responsables de l’armée congolaise.



Dans ce même territoire du Nord-Kivu, d’autres combats ont été signalés ces derniers jours. Selon des sources sécuritaires, ces violents affrontements ont opposé les rebelles aux combattants Wazalendo, ces groupes d’autodéfense alliés de Kinshasa.



Des tensions armées qui interviennent alors que les différentes parties, gouvernement congolais, responsables de l’AFC/M23 et gouvernement rwandais sont en pleine discussion à Doha au Qatar et après la signature de l’accord de Washington, le 27 juin dernier.



Des tensions qui ont provoqué une nouvelle fois des mouvements de population. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) estime que plus de 4 000 personnes ont fui leurs villages au mois de juin dans les territoires de Masisi et de Rutshuru.