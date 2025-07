Internationalisation du dossier Ismaila Madior et Cie: le cabinet Vey saisit l’ONU

L’affaire impliquant Ismaila Madior Fall, Mansour Faye et d'autres personnalités politiques sénégalais connaît un nouveau tournant avec son internationalisation. En effet, le cabinet d’avocat Vey, représenté par Me Antoine Vey a saisi les Nations Unies de plusieurs requêtes, contestant la procédure d'inculpation engagée par la commission d’instruction de la haute cour de justice du Sénégal.



L’avocat français membre du bureau de Paris, s’est récemment rendu à Dakar pour s’enquérir de la situation judiciaire de ces clients. Il a profité de l’occasion pour tenir une conférence de presse aux coté de ses confrères sénégalais, notamment, Mes Omar Youm, Amadou Sall.



Ces derniers dénoncent un déséquilibre au sein de la haute cour, qu’il estiment majoritairement composée de personnes proches du régime actuel.



Par ailleurs, les avocats de la défense pointent du doigt l’absence d’un double degré de juridiction à la haute cour de justice, signale Les Echos.



Inculpé et placé sous bracelet électronique, l’ex-Garde des Sceaux est accusé d’avoir perçu 50 millions FCFA en espèces dans des conditions troubles, selon les déclarations croisées de deux anciens collaborateurs : Cheikh Gueye, patron de l’entreprise TCS, et Mohamed Anas El Bachir Wane, ex-directeur des Constructions du ministère de la Justice.