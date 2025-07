WEBB ACI : La solution qui change tout pour des douanes plus réactives, performantes et pour une logistique sans faille

Suivant sa mission sans compromis de remise en question des pratiques conventionnelles, Webb Fontaine propose des solutions innovantes et transformatrices pour faciliter le commerce international. Grâce à son expertise unique en matière de commerce, logistique portuaire et opérations douanières, Webb Fontaine permet aux gouvernements et aux entreprises de repenser et de transformer leur façon de commercer.



L’Information Préalable sur les Cargaisons ou ACI pour Advance Cargo Information est un aspect essentiel de la facilitation du commerce moderne. Développée dans le cadre des normes SAFE de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), la technologie ACI de Webb Fontaine souligne son engagement en faveur de la modernisation du commerce en Afrique et au-delà. Webb ACI fournit à toutes les parties prenantes une plateforme intuitive qui rationalise l’ensemble du cycle de vie de l’ACI, améliorant la transparence, l’efficacité et la sécurité tout en stimulant la croissance des recettes.



Webb ACI sert de tremplin pour la mise en œuvre d’un système de déclaration préalable à l’arrivée. Cette plateforme est entièrement interfacée avec le système de gestion des opérations douanières et peut-être combinée à des modules optionnels pour l’évaluation et la classification des marchandises.



En réduisant la congestion des ports et les activités illégales, Webb ACI améliore le processus d’importation. Il permet aux douanes et aux organismes de règlementation de prendre des décisions éclairées, de sécuriser la chaîne d’approvisionnement, d’optimiser l’affectation des ressources et de gérer les risques de manière proactive avant l’arrivée des marchandises.



Questions suggérées



Qu’est-ce que le Webb ACI ?



Webb ACI est le système d’information préalable sur les cargaisons, développé par Webb Fontaine. Il facilite la création et l’approbation rapides et transparentes des déclarations préalables, conformément au cadre des normes SAFE de l’OMD. Ces déclarations sont conformes aux formats internationalement reconnus, ce qui garantit la normalisation et l’interopérabilité au-delà des frontières.



Cette plateforme offre une interface intuitive qui simplifie le cycle de vie de la déclaration préalable à l’arrivée pour tous les utilisateurs – douanes, opérateurs portuaires, courtiers et importateurs. Elle comprend en son sein un robuste moteur de gestion des risques qui permet aux autorités douanières d’évaluer les profils de risque à l’avance et de prendre des décisions sur les niveaux d’inspection avant l’arrivée des cargaisons.



Webb ACI prend en charge à la fois les importations et les exportations, et couvre tous les types de chargements : conteneurs complets (FCL), conteneurs de groupage (LCL), expéditions RoRo avec saisi du VIN, ainsi que le vrac et marchandises diverses. La plateforme reste synchronisée avec le système de gestion des douanes pour refléter les mises à jour en temps réel des barèmes tarifaires, codes SH, commissionnaires agréés, taux de change, etc.



WEBB ACI offre ainsi la possibilité de procéder à un pré-dédouanement complet avant l’arrivée des marchandises et de payer les droits de douane, ce qui raccourcit considérablement les délais de mainlevée.



Comment Webb ACI peut-il relever les défis auxquels fait face le commerce international ?



En permettant de commencer les contrôles douaniers avant l’arrivée des marchandises, Webb ACI permet un dédouanement plus rapide et une procédure rationalisée. Les ressources peuvent être dirigées vers les cargaisons à haut risque tandis que le traitement des cargaisons à faible risque sera accéléré, ce qui réduit non seulement les délais mais aussi les coûts.



Ce modèle proactif améliore la prévisibilité et la sécurité de la chaine d’approvisionnement, il aide aussi à lutter contre le commerce illicite et contribue à créer un environnement commercial équitable et concurrentiel dans lequel les opérateurs économiques respectueux des règles seront récompensés par l’efficacité des procédures.



Dans quelle mesure la technologie peut-elle s’adapter aux différentes règlementations commerciales ?



Webb Fontaine conçoit toutes ses solutions de sorte qu’elles soient hautement configurables et adaptables. Grâce à une intégration transparente avec les systèmes de gestion des douanes, Webb ACI reflète les mises à jour constantes des structures tarifaires, des classifications SH, des registres d’opérateurs et des ajustements réglementaires.



Aligné sur le modèle des données de l’OMD et du cadre SAFE, Webb ACI garantit la conformité avec les meilleures pratiques tout en s’adaptant aux contextes juridiques et opérationnels nationaux.



Des modules optionnels tels que Webb Valuation (pour l’évaluation de la valeur pilotée par l’IA et les suggestions de codes du Système Harmonisé) et Paylican (pour la facturation et les paiements électroniques) peuvent être intégrés à la plateforme pour une fonctionnalité encore plus grande.



La sécurité est une préoccupation majeure dans le commerce. Comment vous assurez-vous que la technologie offre une sécurité accrue dans les chaines d’approvisionnement ?



Webb ACI intègre un module avancé de gestion des risques qui permet aux douanes d’évaluer les risques liés aux expéditions à l’aide de données historiques, du comportement des opérateurs et des données des services de renseignement nationaux. Les tendances de non-conformité déclenchent des alertes qui peuvent conduire à un examen plus approfondi ou à un refus de déchargement des marchandises dans le port.



De plus, Webb ACI intègre des mécanismes de connaissance du client (KYC) pour contrôler les exportateurs et les parties prenantes en amont. Les autorités peuvent ainsi valider l’identité, la fiabilité et les antécédents de conformité des partenaires commerciaux, ce qui réduit considérablement l’exposition à la fraude et aux réseaux illicites. En combinant les données sur les marchandises avant leur arrivée et le profilage des exportateurs, Webb ACI permet de créer un environnement plus intelligent et plus sûr pour la chaine d’approvisionnement. Pour faciliter considérablement la tâche des agents de vérification, le module KYC de Webb ACI intègre un robot d’exploration de sites internet alimenté par l’Intelligence Artificielle qui recherche automatiquement sur internet des informations accessibles au public sur l’exportateur/expéditeur examiné, et fournit en quelques secondes un rapport de réputation concis.



Comment transférez-vous les compétences pour garantir une adoption sans heurts des processus du Webb ACI ?



Nous sommes convaincus que le renforcement des compétences doit aller de pair avec le déploiement de la technologie. La configuration de Webb ACI est réalisée conjointement avec les autorités douanières locales afin d’assurer un alignement complet sur leurs processus de travail.



Les équipes opérationnelles comprennent à la fois du personnel de Webb Fontaine et des agents locaux dès le premier jour, ce qui garantit un transfert de connaissances par le biais d’une expérience pratique. Au fil du temps, la responsabilité est transférée à des agents des douanes dûment formés.



Pour garantir la durabilité, une licence de propriété à long terme est transférée au gouvernement à la fin du cycle de mise en œuvre.



Comment envisagez-vous l’impact de Webb ACI sur le paysage commercial du continent dans les années à venir ?



L’adoption par les pays de systèmes de traitement avant l’arrivée tels que Webb ACI devrait entrainer un changement de paradigme dans la facilitation du commerce en Afrique. Le dédouanement sera plus rapide, les coûts diminueront et la capacité à gérer les risques de la chaîne d’approvisionnement s’améliorera considérablement.



Cela soutiendra directement les objectifs d’intégration régionale, tels que ceux de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), et positionnera les économies africaines comme des partenaires commerciaux bien préparés et attrayants sur le marché mondial.



Par Alioune Cisse Webb Fontaine Group