Conflit dans la télédiffusion : EXCAF Télécoms dénonce un partenariat entre TDS-SA et TNTSAT Africa

Le groupe Excaf Télécoms sort de son silence. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’entreprise audiovisuelle dénonce « un partenariat stratégique » conclu entre TDS-SA (l’opérateur national de télédiffusion du Sénégal) et la société malienne TNTSAT Africa. Selon Excaf, cet accord, portant sur la fourniture de 16 000 décodeurs hybrides, l’intégration de systèmes de cryptage, le déploiement d’équipements de pointe et d’une unité mobile FlyAway, constitue une atteinte grave à son contrat avec l’État du Sénégal.



L’entreprise évoque avec « indignation et stupéfaction une tentative inacceptable de substitution illégale à son rôle, tel que défini dans une convention légale toujours en vigueur. » Acteur historique du paysage audiovisuel sénégalais depuis plus de 30 ans, EXCAF Télécoms affirme avoir « assuré avec compétence, loyauté et engagement » la transition vers la TNT, la couverture du territoire, l’accès aux décodeurs et la maintenance du réseau national.



« Cette initiative unilatérale de TDS-SA fragilise non seulement un partenariat stratégique public-privé, mais cause également un lourd préjudice économique, technique et moral à notre groupe », déplore EXCAF, qui évoque une « rupture abusive et injustifiée » de sa collaboration avec TDS-SA. Plus grave encore, EXCAF voit dans cette décision une volonté manifeste d’écarter un opérateur national au profit d’une entreprise étrangère, « dans des conditions opaques », au détriment de l’intérêt général et de la souveraineté économique du pays.



Le groupe appelle les autorités sénégalaises, les organes de régulation et les partenaires institutionnels à faire toute la lumière sur ce qu’il qualifie de « dérive lourde de conséquences ». Il se réserve par ailleurs le droit de saisir les juridictions nationales et internationales pour « obtenir réparation et faire valoir ses droits. »