Enquête ANSD : légère hausse de l’emploi et des salaires, stabilité des heures travaillées

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) livre les résultats de son enquête trimestrielle sur l’emploi, les salaires et le temps de travail dans le secteur moderne, hors administration publique.Le nombre d’employés salariés dans le secteur moderne atteint 341 699 au 1ᵉʳ trimestre 2025, contre 338 125 un an plus tôt, soit une progression de 1,1 %. L’ANSD souligne que cette hausse est générale, à l’exception du secteur des services, qui marque un repli.La masse salariale globale progresse de 2,0 %, passant de 378,5 à 386,2 milliards FCFA, traduisant un pouvoir accru pour les salariés du secteur privé moderne.Malgré ces évolutions, les « heures hebdomadaires moyennes travaillées par employé sont restées constantes » par rapport à la période antérieure, note l’ANSD.