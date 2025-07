Kolda : l’artiste "DJ 10" arrêté pour trafic de chanvre indien

L’artiste Adama Fall alias "Dj 10", vedette à Kolda (sud), est dans de beaux draps. Il a été arrêté par les éléments de la Brigade de recherche en possession de 4kg de chanvre indien hier, mercredi. Son présumé complice a pris la fuite.



Selon Les Echos, le mise en cause a été interpellé après deux mois de surveillance discrète. Il était en compagnie de Mamadou Lamine Biaye, son présumé complice. Ce dernier, alerté par son épouse de la présence policière, a réussi à prendre la poudre d'escampette.



Une perquisition, effectuée dans le domicile du principal mis en cause, a permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur du matériel de conditionnement et des résidus de chanvre indien.



Entendu, Adama Fall est passé aux aveux. Il reconnait être impliqué dans des activités de trafic de drogue. Il a été, par la suite, placé en garde à vue.



L'enquête se poursuit pour retrouver le suspect en fuite et démanteler le réseau de trafic de stupéfiants auquel appartiendrait le duo, renseigne la même source.