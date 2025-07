Baccalauréat 2025 : 40 candidats de l’école sénégalaise de Bissau composent à Diattacounda (Goudomp)

L’école sénégalaise de Bissau enregistre cette année un effectif de 40 candidats pour le baccalauréat, selon Sana Sadio, membre de l’administration de l’établissement, joint par téléphone par le correspondant local de PressAfrik.



Parmi ces candidats, on dénombre 21 garçons et 19 filles. Les épreuves se déroulent à Diattacounda, dans le département de Goudomp, région de Sédhiou, au sud du Sénégal.



Ce nombre marque une progression significative par rapport à l’année précédente, où l’établissement n’avait présenté que 21 candidats. En 2024, 11 élèves avaient été admis au baccalauréat, dont 6 filles, soit un taux de réussite dépassant les 52 %.



L’administration de l’école se félicite de cette augmentation, qu’elle attribue aux efforts conjoints des enseignants, des élèves et des parents d’élèves pour renforcer la qualité de l’enseignement et mieux préparer les candidats aux exigences de l’examen.



Les résultats du baccalauréat 2025 sont désormais très attendus par la communauté éducative locale, qui espère voir cette dynamique positive se confirmer.