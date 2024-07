Conflit israélo-palestinien : une délégation du Hamas en visite à Dakar se félicite de la position du Sénégal

Une délégation de militants de la cause palestinienne a plaidé mardi lors d’une visite à Dakar, la fin des relations diplomatiques entre les pays africains et l’État d’Israël, saluant le discours courageux du Président Bassirou Diomaye FAYE, lors du sommet islamique en Gambie.



« Nous sommes ici, en tant que délégation du Hamas à Dakar, pour rencontrer les autorités sénégalaises, qui sont bien connues pour leur soutien à la cause palestinienne. Récemment, nous avons suivi et apprécié le discours courageux du Président Bassirou Diomaye FAYE, lors du sommet islamique en Gambie. Nous le remercions et le félicitons pour son engagement », a déclaré Dr. Osama HAMDAN, leader de la cause palestinienne. Selon lui, « il est clair aujourd’hui, qu’il s’agit d’une résistance contre la colonisation, le génocide et l’occupation d’Israël à l’encontre du peuple palestinien. Les sionistes ont clairement choisi de rester dans des crimes contre l’humanité, en massacrant des femmes et des enfants ».



Dr. HAMDAN a par ailleurs souligné que « ces crimes sont commis depuis plus de 75 ans, depuis 1948 jusqu’à aujourd’hui, par l’État sioniste. Ce que demande le peuple palestinien, c’est simplement la liberté et l’indépendance, pour décider seul de son avenir, un droit absolu et légitime pour la Palestine. Nous réclamons notre indépendance ».



Le leader de la cause palestinienne ajoute que « malgré tous ces crimes, le peuple montre qu’il ne quittera pas son territoire. Cela doit être un message très fort pour la communauté internationale : nous ne renoncerons jamais à nos droits et nous continuerons la lutte »



Dr. Osama Hamdan, rapporte Walf a félicité le peuple sénégalais et son Président, affirmant qu’ils ont toujours soutenu la cause palestinienne à différentes étapes et devant les instances régionales. Il exprime le souhait que la position du Sénégal reste forte : « C’est un leader en Afrique. Le droit international est très clair : la Palestine a le droit d’être indépendante. Israël bénéficie du soutien des puissances européennes et des États-Unis, pour commettre ses crimes contre l’humanité », a-t-il souligné.