Conflit social à l’AIBD : le SYTAS accuse la direction de violer les droits syndicaux

Le Syndicat des Travailleurs des Aéroports du Sénégal (SYTAS) a exprimé sa profonde indignation après avoir été écarté du comité d’harmonisation entre la Convention des Transports Aériens, qui régit les anciens agents de l’ex-ADS, et la Convention Collective du Commerce, appliquée aux nouveaux recrutés depuis la fusion. Dans un communiqué rendu public, le syndicat parle d’une mise à l’écart « injustifiée et préméditée », attribuée à la coordonnatrice désignée par la Direction générale de l’AIBD.SA. Selon le SYTAS, cette dernière aurait, « par des manœuvres malsaines, écarté volontairement le syndicat, pourtant deuxième force représentative de l’entreprise », au profit de « syndicats extérieurs favorables à ses positions personnelles ».



Le syndicat dénonce une attitude marquée par la « partialité » et le « mépris », qu’il considère comme une violation des principes de liberté syndicale consacrés par le Code du travail sénégalais et les conventions internationales de l’OIT, notamment les conventions n°87 et n°98. Le SYTAS appelle la Direction générale de l’AIBD à « mettre fin à ces pratiques arbitraires et discriminatoires » et à rétablir un « climat de confiance avec les partenaires sociaux ». Il exige la réintégration immédiatede son secrétaire général, Djibril Sène, au sein du comité d’harmonisation et plaide pour un cadre de travail « équitable, transparent et participatif ».



Réaffirmant sa détermination à défendre les droits des travailleurs, le syndicat prévient qu’il « n’hésitera pas à entreprendre toute action nécessaire pour faire respecter la légalité et les principes du dialogue social », avertissant qu’il ne laissera « aucune manœuvre d’exclusion remettre en cause les acquis syndicaux obtenus de haute lutte ».