Congo : violences et bavures policières

Une semaine mouvementée. Des policiers qui assassinent, d’autres qui tirent sur des personnalités.



Un jeune congolais meurt dans un bureau de police à Kinshasa, affiche le Soft International qui publie des images de la victime, torse nu, ligoté par derrière, ne portant qu’un sous vêtement en train de subir des atrocités. Des scènes de tortures qui ont été filmées sans nul doute par des policiers, peut-on lire dans le Soft International.



« Mpunga torturé et tué dans les locaux de la police », titre de son côté le trihebdomadaire Africanews, qui constate que l’État de droit prend un sérieux coup. « L’affaire fait grand bruit et choque les consciences », écrit ce journal qui relate qu’Olivier Mpuna, une trentaine d'années, fils unique de sa mère, a été retrouvé mort dans le cachot de la police congolaise. Une histoire d’emprunt d’un véhicule non restitué en temps convenu selon la convention. « La Direction générale des renseignements et des services spéciaux au banc des accusés », affirme Africanews qui cite le député provincial Gérard Mulumba qui dénonce le fait qu’on a tenté de maquiller les faits en suicide. Une tricherie mise à découvert par des images en circulation sur les réseaux sociaux et qui montrent des scènes de tortures. Les auteurs ont été appréhendés et déférés en justice pour être jugés en flagrance, rapporte le trihebdomadaire.



Dans le quotidien L’Avenir, Alexis Gisaro (le ministre des infrastructures et des travaux publics) et des députés visés par des tirs alors qu’ils étaient en visite des chantiers du projet « Tshilejelu ». Visiblement, il était question d’apprécier l’évolution des travaux et voir les correctifs à apporter lorsque des policiers bien armés ont ouvert le feu, explique le journal qui parle des blessés. « Quelles sont les raisons de ces tirs et qui a donné l’ordre de tirer ? » s’interroge le journal qui poursuit : « Il paraît que c’est un sujet belge qui a ordonné à la police nationale congolaise de tirer sur un ministre d’État et des députés ». Le député Auguy Kalonji, cité dans le journal, déclare. : « On ne va pas se laisser faire et on nous a dit que c’est qu’ils font tous les jours contre nos populations ».