Est de la RDC: une épidémie d'Ebola est déclarée en Ituri, selon l'agence sanitaire de l'Union africaine

Une épidémie d'Ebola est déclarée dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), région en proie à des conflits armés, a annoncé ce 15 mai 2026 à Addis-Abeba, l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine (UA).



Une nouvelle épidémie d’Ebola est en cours en République démocratique du Congo (RDC), annonce le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC). Elle touche pour l’instant deux zones de santé situées dans la province de l’Ituri, dans l’est de la RDC.



Cette nuit, l’Institut nationale de recherches biomédicales (INRB) a confirmé 13 cas positifs au virus Ebola.



Réunion d’urgence régionale



Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) vient de convoquer une réunion d’urgence régionale. Cette nouvelle épidémie touche plus particulièrement la zone au nord de la capitale provinciale Bunia. Une région frontalière avec le Soudan du Sud et l’Ouganda. Son directeur, Jean Kaseya, explique en effet que des échantillons analysés par l’INRB à Kinshasa se sont révélés positifs cette nuit à la maladie Ebola : « On ne sait pas encore de quelle souche il s’agit, mais l’on sait que ce n’est pas celle dite "Zaïre". »



65 morts identifiés



Selon les premiers éléments, plus de 200 cas suspects auraient déjà été enregistrés et près de 65 morts identifiés. Le secteur concerné est autour de la zone minière de Mongwalu et de Rwampara, à une centaine de kilomètres de Bunia.



Pour l’instant, il n’y a pas eu de communication des officiels congolais.



La dernière épidémie Ebola dans le pays s’était terminée au mois de décembre 2025 dans le Kasaï. En quatre mois, le pays avait enregistré 64 cas et 45 décès, principalement dans la zone de santé de Bulape. Une épidémie due à la souche Zaïre.

La transmission humaine du virus se fait par les fluides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, après une période d'incubation allant de deux à 21 jours.