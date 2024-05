Conseil des ministres : Dame Mbodj, Aïda Mbodj et Habib Sy... nommés par Diomaye

Les décisions et les nominations sont tombées à l'issue du Conseil des ministres. Fervent défenseur du duo Diomaye-Sonko, Dame Mbodj est nommé Directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures Publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA).

Aïda Mbodj est nommée Déléguée générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), alors Habib Sy est logé à la Senelec. L'ancien ministre et candidat malheureux à la dernière présidentielle est nommé Président du Conseil d'administration de la Senelec.



Dans les autres nominations, le Président Bassirou Diomaye Faye a nommé Amadou Mbaye, Agent Judiciaire de l'État. Elimane Pouye est porté à la tête de la Société de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine Bâti de l'Etat (SOGEPA SN). Babo Amadou Ba, Ndane Diagne et Abdou Diouf sont respectivement nommés Directeur général du Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), Directeur de la Société nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal (SONACOS SA) et Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). "



Monsieur Isidore DIOUF, Expert-comptable, est nommé Directeur général de la Société Sénégal Numérique SA, en remplacement de Monsieur Cheikh BAKHOUM. Monsieur Lamine NIANG, Titulaire d’un Diplôme d'Etudes Supérieures (DESS) en Technologie éducative, est nommé Directeur général de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication Le Soleil, en remplacement de Monsieur Yakham MBAYE. Monsieur Lamine Barra LO, Docteur d’Etat en Sciences politiques et Sécurité, est nommé Directeur général de l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP), en remplacement de Monsieur Souleymane SOUMARE.

Monsieur Toussaint MANGA, Médecin, est nommé Directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE), en remplacement de Monsieur Abdourahmane BALDE", peut-on lire sur le communiqué du Conseil des ministres de ce jour. Serigne Fall Gueye a hérité du Directeur général Grand Théâtre national alors que Adama NDIAYE, Maitre de Conférences titulaire des Universités, est nommé Directeur général de l’Agence sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT).

"Monsieur Cheikh Ibrahima NDIAYE, Ingénieur des Ponts et Chaussées, est nommé Directeur général de la Société nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express Régional (SENTER SA), en remplacement de Monsieur Abdou Ndéné SALL. Monsieur Seydina Oumar TOURE, Titulaire d’un Master 2 en Droit Public, est nommé Directeur général de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), en remplacement de Monsieur Mamadou Salif SOW" a-t-on appris du document officiel.



Babacar DIOP, Docteur en Sciences de l’Education, est nommé Directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. "Madame Sinna Amadou GAYE, titulaire d’un Master 2 en Gestion de Projets, est nommée Directeur de l’Agence nationale pour l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), en remplacement de Monsieur Tamsir FAYE. Monsieur Cheikh Ahmet Bassirou SANE, titulaire d’un Doctorat en Ecologie et Gestion des Ecosystèmes, est nommé Directeur de l’Horticulture, en remplacement de Monsieur Macoumba DIOUF", a-t-on appris.