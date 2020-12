Conseil des ministres : Macky Sall honore Me Abdoulaye Wade, Seyda Mariama Niass et Pierre Ndiaye

L'Université du Futur Africain (UFA) porte désormais le nom de l'ancien président de la République Me Abdoulaye WADE. Le Chef de l'Etat, Macky Sall, qui a signé le décret, l'a annoncé ce mercredi 30 décembre 2020, lors du Conseil des ministres.



Le Chef de l’Etat a aussi honoré deux autres personnalités du pays, décédés récemment. Il s'agit de la religieuse Seyda Mariama Ibrahima NIASSE, par ailleurs fille de Baye Niass et du Secrétaire général du ministère de l'Economie Pierre NDIAYE.



Le Daara moderne public de Taïba Niassène est baptisé « Seyda Mariama Ibrahima NIASSE ». Et, l'École nationale de la Statistique et de l'Analyse économique (ENSAE) porte le nom de « Pierre NDIAYE ».