Conseil des ministres : Ousmane Sonko demande la finalisation des dossiers relatifs aux événements de janvier 2021 à février 2024

Le Premier ministre Ousmane Sonko a demandé, lors du Conseil des ministres d'hier, de finaliser le dossier relatif aux victimes des événements survenus entre janvier 2021 et février 2024.



Les manifestations politiques enregistrées au cours de cette période constituent, sans doute, l'un des épisodes les plus sombres de la scène politique sénégalaise sous l'ère de Macky Sall. En effet, de nombreuses arrestations, blessures, et pertes de vies humaines ont été recensées à la suite de ces événements.



Pour rappel, le président de la République avait demandé, lors du Conseil des ministres du 24 avril 2024, la mise en place d’une commission d’indemnisation des victimes des événements de janvier 2021 à février 2024.