Conseil des ministres africains de l’eau : le Sénégal succède l’Egypte et prend les commandes pour deux 2 ans

Le Conseil des ministres africains de l’eau change de dirigeant. Le Sénégal va assurer, pour les deux prochaines années, la présidence tournante du Conseil succédant ainsi à l’Egypte. L’annonce a été faite, ce lundi, en marge de la 6ᵉ réunion extraordinaire du comité exécutif de l’AMCOW.

Selon le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye se confiant à l’Aps, « ce changement marque une nouvelle dynamique dans la coopération africaine sur les enjeux liés à l’eau et à l’assainissement, avec des priorités axées sur la gestion durable des ressources hydriques et l’accès universel à l’eau potable ».