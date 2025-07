Coupe du monde des clubs : le PSG écarte le Bayern Munich et file en demi-finale

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié dans la douleur pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs, en battant le Bayern Munich (2-0) ce samedi 5 juillet.



Réduits à neuf après les expulsions de Willian Pacho et Lucas Hernandez, les Parisiens ont résisté aux assauts bavarois avant de faire la différence grâce aux buts de Désiré Doué et Ousmane Dembélé.



Le PSG affrontera en demi-finale le vainqueur du duel entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, prévu ce samedi à 20h00 GMT.