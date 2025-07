Décrets renvoyés : les enseignants décisionnaires parlent de « trahison » et appellent à la mobilisation

Les enseignants décisionnaires sont profondément indignés après la décision des autorités de renvoyer leurs décrets au Secrétariat général du gouvernement pour une seconde lecture. Une décision qu’ils considèrent comme une trahison pure et simple, après des mois, voire des années, d’attente et d’espoir.« Nous ne pouvons pas comprendre cet état de fait parce qu'on nous avait dit tout ce qui devait se faire avec les décrets a été fait, il ne restait plus que les signatures. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que le gouvernement s'est dédit et c'est une trahison. Nous avons eu confiance à ce gouvernement, nous avons attendu et nous avons été très patient », a déploré Amadou Camara Diène, coordonnateur des enseignants décisionnaires.Ces enseignants dénoncent leur marginalisation dans le système éducatif : pendant que leurs collègues progressent dans leur carrière, eux stagnent depuis des années, sans perspective d’avancement.« On ne peut plus continuer cette situation. C'est pourquoi nous appelons aux secrétaires généraux du G7 d'abord pour leur dire que les décisionnaires n'en peuvent plus et ne peuvent plus attendre parce que leur avenir est hypothéqué », a-t-il martelé.Il appelle également à la mobilisation de tous les syndicats d’enseignants, notamment du G20 de s'unir autour de cette question. « En ce moment, il n'est plus question de décisionnaires, mais il est question d'enseignants. C'est l'enseignant qui a été trahi et atteint dans sa chair. Donc nous attendons une réponse à la hauteur de la trahison une réponse à la hauteur de cette forfaiture ».