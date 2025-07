Médecins en spécialisation : le COMES suspend sa grève après des avancées

Le Collectif des Médecins en Spécialisation (COMES) a décidé de suspendre son mot d’ordre de grève après un mois de mobilisation. Cette décision fait suite à une série de rencontres jugées encourageantes avec les autorités, notamment avec le président de l’Assemblée nationale, le Haut Conseil du dialogue social et le ministère de la Santé.



« Après un mois de grève, le COMES a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. Cela fait suite à quelques rencontres que nous jugeons positives pour la résolution des problèmes cités dans notre plateforme revendicative », a expliqué Dr Abou Talla, président du COMES, au micro de la RFM.



Selon lui, le président de l'Assemblée nationale s'engage à porter le plaidoyer au chef de l'État.



« Concernant le premier point qui était le point saillant, c'est-à-dire le statut surtout, nous avons eu à rencontrer le président de l'Assemblée nationale qui nous a demandé dans un premier temps de faire des propositions qu'il va présenter au président de la République pour que le problème soit réglé », a-t-il fait savoir.



Par ailleurs, M. Talla souligne que le Haut Conseil du dialogue social s’est montré à l’écoute et a proposé des pistes en vue d’un futur statut à faire adopter par décret. « Même le ministère de la Santé a eu à proposer un groupe de travail chargé de réfléchir sur la proposition d'un statut », a-t-il ajouté.



Le COMES reste cependant prudent : « Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées et que nous allons continuer à faire le suivi en espérant que les autorités qui ont eu à s'engager pour la résolution de ce problème vont essayer de résoudre de façon concrète et définitive ce problème qui a trop duré ».