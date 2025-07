Lancement des YBA-SEN : les jeunes banquiers sénégalais voient dans les fintechs une opportunité, pas une menace

L'association de jeunes professionnels du secteur bancaire considère les services financiers numériques (ou fintechs) comme une opportunité et non comme une menace. Pour Mme Mame Modio SIBY, présidente fondatrice du Young Bankers Club Sénégal, « les banques ont tendance à faire face à la concurrence ». Selon elle, il faut trouver le juste milieu pour bâtir une économie financière pérenne. Elle s'exprimait à l'occasion du lancement officiel de la première édition des Young Bankers Awards Sénégal (YBA-SEN). Ce concours national vise à valoriser, reconnaître et promouvoir les jeunes talents du secteur bancaire sénégalais.



Organisé par l'association de jeunes professionnels du secteur bancaire, ce premier concours, les Young Bankers Awards Sénégal (YBA-SEN), a pour ambition de mettre en valeur les jeunes talents, d'encourager l'innovation et la réflexion stratégique sur l'évolution du secteur. Il vise également à créer une dynamique positive de reconnaissance professionnelle au sein des institutions financières.



« Les banques ont tendance à faire face à la concurrence. Je pense qu'ils vont vraiment s'en sortir haut la main. Je pense qu'il ne faut pas considérer cela comme une menace. Mais peut-être comme une opportunité, ça dépend. Il faut s'asseoir et voir ce que l’autre propose, puis trouver le juste milieu pour bâtir ensemble une économie financière qui ira loin. Je ne vais donc pas inviter les fintechs ou les banques à voir cette collaboration comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. Parce que nous sommes là pour la population. Et nous devons tout faire pour trouver le juste milieu », a déclaré Mme Mame Modio Siby.



Poursuivant ses propos, la présidente fondatrice du Young Bankers Club Sénégal a fait savoir que les prix des jeunes banquiers sont une série d'activités organisées par l'association pour reconnaître et récompenser les jeunes professionnels du secteur bancaire et financier. « Ces prix visent à reconnaître et à récompenser des individus intelligents, compétents, indépendants et capables d'avoir un impact positif sur le secteur », a-t-elle déclaré.



Interrogée sur les critères de sélection, elle a expliqué qu'il s'agissait d'un concours indépendant, dans lequel chaque participant ne présentait pas sa banque, mais sa propre personne. « Il y a plusieurs catégories : la relation client, la gouvernance, l'éthique, le capital humain, etc. Il faut être Sénégalais, car le concours est ouvert à tous, pas seulement aux banquiers de Dakar. Les assurances peuvent également évidemment faire partie du concours. Les Fintechs, les services de mobile money, etc. Donc, je pense qu'on ira beaucoup plus en profondeur par la suite. Mais voici déjà les éléments essentiels », a indiqué Mme SIBY.



La banque africaine de demain



La commissaire générale voit la Banque africaine de demain « prendre en considération les préoccupations des collaborateurs en interne, favoriser la culture d'entreprise, mais aussi la population. Il faut donc aller au fond des choses pour sensibiliser le secteur financier ».



Young Bankers Awards une tribune d’expression pour un leadership responsable



Le Club des jeunes banquiers du Sénégal vise à reconnaître l'excellence et la créativité des jeunes professionnels du secteur bancaire.



« À travers ces prix, nous souhaitons mettre en lumière les jeunes professionnels qui œuvrent chaque jour au sein de nos banques, institutions financières, sociétés de gestion, etc., et faire de la Young Bankers Club un acteur stratégique de la promotion du capital humain et de l’excellence professionnelle au service du développement du pays ».