Conseil des ministres de ce mardi : le premier saut des novices

Tout à l’heure à 10 heures, le gouvernement d’Ousmane Sonko va tenir son premier Conseil des ministres. Cette rencontre marque le baptême de feu de la nouvelle équipe. Une équipe de 30 ministres va donc se réunir dans la salle Bruno Diatta. Cette réunion marque également le premier plongeon des ministres dans les affaires “sérieuses” de leurs différents départements, même si les passations de services ne sont encore pas toutes effectuées. Néanmoins, Ousmane Sonko et Sidiki Kaba, Augustin Tine et Mouhamadou Makhtar Cissé, respectivement Premiers ministres et ministres de l'intérieur, se sont passés le témoin lundi.





Naturellement, cette rencontre sera présidée par le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye avec à ses côtés son Premier ministre Ousmane Sonko. Pour le gouvernement dit de rupture c’est l’occasion de s’attaquer aux questions urgentes de l’heure. Ces urgences étaient déjà listées par le président de la République et son Premier ministre. Elles sont entre autres, la cherté de la vie, le chômage des jeunes, la bonne gouvernance.





Contrairement, à l’ancien régime qui nous avait habitués à des Conseils des ministres tous les mercredi, l’équipe d’Ousmane Sonko semble opter pour les mardis.