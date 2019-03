Conseil des ministres de ce mercredi 06 mars: le chef de l'Etat félicite les cinéastes sénégalais distingués au Fespaco et...

Après avoir présenté ses meilleurs vœux à toute la Communauté chrétienne et prié avec l’ensemble de la Nation, en ce temps de Carême, période de dévotion et de ferveur religieuse, pour un Sénégal prospère et solidaire dans la paix, le chef de l'Etat qui présidé le Conseil des ministres de ce mercredi 06 mars 2019, a tenu à féliciter les cinéastes sénégalais qui se sont distingués à la 26e édition et à la célébration du 50ème anniversaire du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO).

"Dans ce cadre, le Chef de l’Etat félicite les cinéastes sénégalais, notamment les réalisatrices Angèle Assie Diabang et Khadidiatou Sow pour les distinctions spéciales obtenues lors de ce grand rendez- vous culturel africain. A cet égard, rappelant l’impératif de produire le répertoire des films sénégalais et de veiller au repositionnement des Rencontres cinématographiques de Dakar (RECIDAK) dans l’agenda international du Cinéma, le Président de la République réaffirme son engagement à consolider la relance durable du cinéma sénégalais", peut-on lire dans le communiqué transmis à la presse et signé par le porte-parole du Gouvernement.



Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté :

-le projet de décret portant création de la réserve urbaine naturelle de la grande Niaye de Pikine.