Conseil des ministres de ce mercredi: Macky appelle à protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais en stabilisant les prix

Le Président de la République, Macky Sall a présidé ce mercredi 03 juillet 2019 le Conseil des ministres au palais de la République. Pour commencer, "le chef de l’État a rappelé la nécessité de protéger le pouvoir d’achat des consommateurs dans un contexte de conjoncture économique globale. A cet effet, il a invité le Gouvernement à prendre toutes les dispositions idoines afin de réguler et de garantir la stabilité des prix, en veillant à l’application rigoureuse de la législation et de la réglementation en la matière".



Le président de la République est également revenu sur la gouvernance stratégique du contenu local dans l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. Il a magnifié "le dialogue constructif de toutes les forces vives de la Nation à l’occasion de la journée de concertation organisée sur la question".



A ce titre, il a invité les opérateurs économiques et l’ensemble des acteurs du secteur industriel et productif à s’approprier de toutes les opportunités liées à la montée en puissance de l’économie du pétrole et du gaz au Sénégal, créatrice de richesses et d’emplois.



Par ailleurs, le Chef de l’Etat a adressé un message d’encouragement à l’équipe nationale de football du Sénégal pour sa qualification aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations et a invité les Lions et leur encadrement à engager une nouvelle dynamique de victoires à cette étape cruciale de la compétition.