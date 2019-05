Conseil des ministres de ce mercredi: Macky rappelle l'impératif de renforcer la sécurité des biens et des personnes

Le président de la République Macky Sall a présidé ce mercredi 22 mai, le Conseil des ministres. A l'entame de son propos, il a rappelé "l’impératif du renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans un contexte marqué par la recrudescence dangereuse de la délinquance et des crimes, la persistance du fléau d’accidents routiers meurtriers, les incendies mais également les effondrements de bâtiments".



Le chef de l'Etat a réitéré les directives visant le renforcement de "la lutte contre la délinquance juvénile et le grand banditisme", par le renforcement efficace des mesures de sécurité.

Le chef de l'Etat s'est aussi exprimé sur la sécurité routière, en invitant le Gouvernement "à appliquer rigoureusement les mesures interministérielles arrêtées avec une utilisation rationnelle des forces de sécurité". C'est en ce sens qu'il a "informé le Conseil de la tenue d’un Conseil présidentiel sur la sécurité des biens et des personnes au début du mois août".



Dans un autre registre, le chef de l'Etat a invité les membres du gouvernement "à proposer un Plan ministériel de Modernisation (P2M) sur la période 2019/2024 et à promouvoir la culture des résultats rapides au sein de la sphère publique ainsi que l’efficacité et l’efficience des politiques publiques mais surtout la qualité du service public aux usagers".