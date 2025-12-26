Conseil des ministres : le Président Diomaye appelle à accélérer l’exécution du budget 2026 et la préparation des JOJ

« Organiser, chaque mois, une réunion interministérielle de suivi des JOJ »

Le Conseil des ministres s’est tenu exceptionnellement le vendredi 26 décembre 2025, sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À cette occasion, le président de la République a notamment abordé le vote de la loi de finances 2026, le suivi de l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, ainsi que les recommandations issues de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora.À la suite de l’adoption de la loi de finances 2026 par l’Assemblée nationale, le chef de l’État a instruit le Gouvernement de « veiller au démarrage effectif, dans l'ensemble des ministères, de l'exécution de la loi de finances à partir du 02 janvier 2026 ». Il a rappelé au Premier ministre, l'impératif « d'intensifier l'assainissement des finances publiques et d'accélérer la relance économique », avec la « mise en œuvre soutenue du Programme de Redressement économique et social ».Rappelant le Conseil présidentiel sur l'état d'avancement de l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 qu'il a présidé le 16 décembre 2025, le président de la République demande au Gouvernement de « veiller au suivi permanent de l'état d'exécution des directives et mesures retenues pour accélérer la réalisation, à temps, des infrastructures sportives et de toutes les commodités requises et d'activer les dispositifs sécuritaires nécessaires ».Il a, en outre, insisté sur la préparation optimale des athlètes sénégalais et la mobilisation des populations afin d'assurer une appropriation nationale de cette grande manifestation sportive internationale ». A ce titre, le Président Diomaye a demandé au Premier ministre d'organiser, chaque mois, une réunion interministérielle de suivi des JOJ.S’agissant du suivi des recommandations de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora, le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre, au ministre chargé des Affaires étrangères et au Secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'Extérieur d'examiner les « doléances de nos compatriotes vivant à l'étranger et de prendre en charge les propositions et recommandations issues de cette Journée, à travers le déploiement diligent du Programme spécial d'Accompagnement de la Diaspora ».