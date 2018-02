Conseil supérieur de la magistrature : Macky Sall prêt à céder son fauteuil de président

Le chef de l'Etat Macky Sall est prêt à poser le débat sur son retrait du Conseil supérieur de la magistrature. L'annonce a été faite par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en marge d'un séminaire avec les travailleurs de la Justice à Mbour.



Selon Ismaila Madior Fall, le président de la République a même ordonné la création d'un comité de concertation pour se pencher sur la question soulevée par l'Union des magistrats du Sénégal (Ums) et voir si lui et le ministre de la Justice vont continuer à siéger au Conseil supérieur de la magistrature.

"Le président de la République a demandé que soit installé un comité de concertation sur la modernisation de la justice. Et ce comité va discuter très sereinement, très objectivement avant de formuler des recommandations. Et sur la bases de ces recommandations, le président de la République prendra la décision appropriée sur le sujet", a déclaré Ismaila Madior Fall