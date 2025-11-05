Consommer local : le Sénégal dépense plus de 1 700 milliards F CFA en importations alimentaires

Le directeur exécutif de Cicodev-Afrique, Amadou Kanouté, a alerté mercredi sur la dépendance alimentaire du Sénégal et plaidé pour une inversion du modèle de consommation qu’il juge « extraverti ». Intervenant lors de la célébration du « Mois du consommer local » à l’Assemblée nationale, il a estimé que « le Sénégal importe plus de 1 000 milliards 700 millions de francs CFA de denrées alimentaires », selon les données du ministère de l’Agriculture. « Ce chiffre est pharamineux, n’est pas durable », a-t-il déclaré.Cette rencontre, organisée sous le thème « Les parlementaires sénégalais s’engagent pour la promotion du consommer local et la souveraineté alimentaire », a réuni des députés, des associations de consommateurs et des acteurs du secteur agricole. Pour M. Kanouté, la révision de la loi d’orientation agrosylvopastorale et halieutique marque une étape importante, car elle place désormais la consommation locale au cœur des politiques publiques. « Il nous faut équilibrer notre production et notre consommation », a-t-il insisté, rappelant que le chef de l’État a fait de la valorisation des produits locaux « un impératif national ».Le président de la commission du développement rural à l’Assemblée nationale, Ibrahima Mbodj, a salué cette orientation, affirmant que la promotion du « consommer local » est pleinement intégrée dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050. Selon lui, la révision de la loi agrosylvopastorale permet une meilleure prise en compte du consommateur dans la chaîne de valeur. Il a également mis en avant le concept « My food is African » lancé à Addis-Abeba lors d’un rassemblement de chefs cuisiniers africains. « Pour parler de souveraineté, il faut que les Africains se nourrissent par eux-mêmes, qu’ils consomment ce qu’ils produisent et produisent ce qu’ils consomment », a-t-il insisté.La députée Fatou Ba a, pour sa part, lu la déclaration d’Addis-Abeba, issue de la rencontre des parlementaires et experts africains tenue en juillet dernier. Les participants ont évoqué les défis liés à la sécurité foncière, à l’accès à l’eau et au coût élevé des produits locaux, considérés comme des freins à l’autosuffisance alimentaire.La journée a été présidée par le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Ismaïla Diallo, en présence de plusieurs responsables institutionnels, dont le conseiller technique du ministère de l’Agriculture, Mamadou Ka, et la présidente régionale de l’Association des femmes d’Afrique de l’Ouest (AFAO), Khady Fall Tall. Selon Aps, tous ont réaffirmé la nécessité d’investir davantage dans le secteur agricole pour atteindre une souveraineté alimentaire durable.