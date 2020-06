Contentieux Senelec/Akilee : Macky convoque tout le monde et tranche

Le contrat de 187 milliards de F Cfa entre la Senelec (Société nationale d'électricité du Sénégal) et Akilee, une société de services dans le secteur de l'énergie, filiale de la Senelec, a atterri sur la table du président de la République. Macky Sall qui a convoqué lundi toutes les autorités impliquées dans le dossier et les parties prenantes, a été très clair là-dessus, selon le journal Le Quotidien. Nos confrères indiquent que le chef de l'Etat leur a informé que « ce contrat ne sera pas appliqué ». Avant de leur demander d’arrêter de s’épancher dans la presse.



Selon le journal, qui donne l’information dans son édition de ce mardi 09 juin 2020, le Président Macky Sall a proposé aux dirigeants d’Akilee de racheter leurs parts afin de fusionner leur entreprise dans Senelec pour qu’Akilee devienne véritablement une filiale de la compagnie nationale d’électricité.



Au cas échéant, a fait savoir le président de la République, une procédure sera enclenchée pour annuler le contrat . Car, pour le journal, le chef de l’Etat est d'avis que dans cette affaire le Gouvernement devrait apporter à Senelec « un soutien total, clair et sans équivoque ».



Au terme de la réunion, les ministres de Finances et de l’Energie, (Abdoulaye Daouda Diallo et Mouhamadou Makhtar Cissé) se sont retirés avec le Directeur général (Dg) de la Senelec, Papa Mademba Bitèye, pour discuter des directives du chef de l’Etat.



Le Secrétaire général (Sg) de la Présidence, Mahammed Boun Abdallah Dionne, l’Aje (Agent judiciaire de l’Etat), le Président du Conseil d’administration (Pca), Serigne Mbaye Dia dit khalifa ont aussi pris part à la rencontre.