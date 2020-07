Contrat Akilee-Senelec: Thierno Alassane Sall demande des poursuites judiciaires

Invité du « Jury Du Dimanche », Thierno Allassane Sall s’est prononcé sur le contrat Akilee-Senelec qui fait sujet à polémique. Il a demandé l’annulation de ce contrat avant de demander des poursuites judiciaires.



« Le contrat doit être annulé et le président qui est au début et à la fin de l’affaire a réuni les parties pour des genres d’arrangement à la Arcelor Mittal ou des arrangements comme Timis veut le faire sur l’affaire de Rufisque Offshore. C’est-à-dire que chacun va y gagner un peu. Alors que quand les conditions de négociation du contrat sont réputées illégales, le contrat est réputé nul et de nul effet. Et on ne saurait être d’accord que Akilee puisse y tirer une quelconque survie pour avoir violé la loi », soutient-il.



Poursuivant ses propos, Thierno Allassane Sall a demandé tout simplement d’annuler du contrat. « Akilee était une société qui prétend avoir fourni des services de conseil à Senelec. Or, rappelle-t-il : « La loi interdit que quand vous fournissez des conseils dans un domaine, que vous postulez. C’est ce qu’on appelle le conflit d’intérêt. Il faut des poursuites judiciaires », envisage M. Sall.