Contribution de la migration au développement en Afrique : la commission économique pour l’Afrique (CEA) annonce un atelier à Dakar

Dakar va abriter les 17 et 18 janvier un atelier sur la contribution de la migration au développement en Afrique. L’annonce est de la commission économique pour l’Afrique (CEA). La rencontre informe, le communiqué de la CEA, sera organisée conjointement avec le ministère Sénégalais des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. La CEA entend mettre en œuvre un « pacte mondial pour les migrations en Afrique ».



La commission économique pour l’Afrique est une structure onusienne qui intervient dans beaucoup de pays en Afrique. Elle a organisé une série d’ateliers et des travaux de recherches en Afrique du Sud, en Côte-d’Ivoire, au Mali, au Maroc, au Sénégal et en Zimbabwe entre 2021 et 2023.



L’atelier de Dakar va permettre « d’examiner l’expérience des pays africains d’examiner l’expérience des pays qui ont participé au projet, promouvoir une meilleure utilisation de la contribution de la diaspora au développement des pays d’origine », renseignent les organisateurs.